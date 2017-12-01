Телефонный аферист похитил выручку магазина косметики «Kukla» в Нижнем Тагиле

Телефонный мошенник похитил выручку магазина косметики «Kukla», представившись директором. Первая попытка обмана не удалась, но злоумышленник не сдался.

1 декабря сеть магазинов косметики «Kukla» в Челябинске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле попала в поле зрения телефонного мошенника.



Вначале он позвонил в один из магазинов сети и, представившись директором, захотел узнать суммы выручки в кассе. Попытка обмана не удалась, так как злоумышленник неверно назвал фамилию, имя и отечество руководителя.



Спустя какое-то время он совершил ещё один звонок в магазин сети, назвался рекламным агентом и узнал данные директора. Это позволило ему обзванивать другие магазины и интересоваться выручкой, не вызывая подозрений персонала.



В магазине «Kukla» в Нижнем Тагиле мошенник услышал нужную сумму и приказал продавцу перевести наличные на его телефон. Девушка заподозрила неладное только после того, как выполнила приказ.



Когда обман оказался раскрытым, оповещения о действиях мошенника разослали по всем магазинам сети, сообщает E1.ru. Сумма, которую перевели из тагильского магазина, остаётся неизвестной.