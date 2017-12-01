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Новости Нижнего Тагила

Двое пешеходов получили травмы в ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 декабря 2017, 16:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 30 ноября и 1 декабря произошли 2 аварии, в результате которых травмы получили двое пешеходов.

Так, 30 ноября 59-летний водитель за рулем Daewoo Matiz двигался задним ходом по ул. Красноармейская. Около дома № 153 он совершил наезд на пешехода.

В результате аварии у 62-летнего мужчины диагностирован ушиб левой стопы, сейчас он проходит лечение.

Похожее ДТП произошло 1 декабря в 08:20 в центре Нижнего Тагила. Предварительно установлено, что водитель пассажирской ГАЗели ехал по проспекту Мира. Поворачивая на проспект Ленина, он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

68-летний тагильчанин был госпитализирован в больницу с закрытым переломом предплечья. По факту обоих ДТП сейчас проводится проверка, пишет пропаганда Отдела ГИБДД.

 

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Фото: пропаганда Отдела ГИБДД

 
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