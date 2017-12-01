Житель Нижнего Тагила погиб после выпадения из окна дома в подвал (ФОТО)

1 декабря из окна квартиры на Черноисточинском шоссе, 63 выпал мужчина. Приехавшие на место спасатели и сотрудники полиции обнаружили, что тело при падении пробило дверь полуподвального помещения под окнами первого этажа.



Как сообщает «Наша газета», от полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительной информации, он находился в квартире один. Следователи устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства дела.