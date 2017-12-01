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Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила погиб после выпадения из окна дома в подвал (ФОТО)

1 декабря 2017, 22:05Добавить новость
ггм,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,Черноисточинское шоссе,выпал,окно,подвал
Житель дома на ГГМ выпал из окна своей квартиры. При падении он пробил дверь полуподвального помещения и скончался на месте.

1 декабря из окна квартиры на Черноисточинском шоссе, 63 выпал мужчина. Приехавшие на место спасатели и сотрудники полиции обнаружили, что тело при падении пробило дверь полуподвального помещения под окнами первого этажа.


Как сообщает «Наша газета», от полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительной информации, он находился в квартире один. Следователи устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства дела.


ггм,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,Черноисточинское шоссе,выпал,окно,подвал
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