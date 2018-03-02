24 человека погибли в результате пожара в наркологическом диспансере в Баку (ВИДЕО)

2 марта в наркологическом диспансере в Баку случился пожар. По предварительным данным, погибли 24 человека.

На месте работали более 10 пожарных расчетов. Из здания наркоцентра были эвакуированы более 30 человек. По предварительной версии, причиной пожара являются неполадки в электросети.

По ориентировочной информации, возгорание произошло во 2-ом отделении больницы, где проходили лечение лежачие пациенты.По данным LIFE | Новости , на данный момент пожар локализован.