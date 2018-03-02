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Новости Нижнего Тагила

Два брата из Екатеринбурга получили 31 год тюрьмы за изнасилование и убийство

2 марта 2018, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,насилие,Свердловская область,суд,убийство,уголовное дело,изнасилование,колония строгого режима,братья
В столице Урала вынесли приговор в отношении двух екатеринбуржцев – братьев 26-ти и 24-х лет. Молодых людей признали виновными в изнасиловании группой лиц, а также в пособничестве и убийстве. Им назначили 17 и 14 лет колонии строгого режима.

Инкриминируемое им деяние было зафиксировано в ночь на 7 ноября 2016 года по улице Тверитина в столице Урала. Братья находились в компании своей знакомой и выпивали. В какой-то момент они стали насиловать её, а затем переместили жертву в безлюдное место – за гаражи вблизи теплопункта и убили женщину. Как было установлено, сообщники боялись, что пострадавшая расскажет об изнасиловании полицейским, поэтому приняли решение её убить.

В ходе расследования были опрошены более 30 свидетелей, а также проведены соответствующие экспертизы. В отношении братьев провели психиатрическую проверку, которая доказала их вменяемость.

Мужчинам назначили 17 и 14 лет тюрьмы, которые они проведут в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

 
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