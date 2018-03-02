Семья из Нижнего Тагила спасена во время катания на коньках по Байкалу

Семья с двумя детьми прекратила выходить на связь, отправившись кататься на коньках по льду Байкала. Спасателей к ним вызвал гостиничный администратор.

Администратор гостиницы, где проживала семья, из-за ухудшающейся погоды и невернувшихся членов семьи решил вызвать спасателей, чем спас любителям коньков жизни.





Сотрудник ГИМС отправился на снегоболотоходе по предполагаемому маршруту движения и нашел людей в 200 метрах от берега и в 6 км от поселка, где они остановились. Как пишет «Тагильский рабочий», травм и обморожений они не получили.