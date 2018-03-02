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Новости Нижнего Тагила

Полицейские Екатеринбурга задержали грабителя банка на месте преступления

2 марта 2018, 11:30Добавить новость
банк,Екатеринбург,насилие,полиция,ограбление,ограбление банка,попытка ограбления

2 марта мужчина ворвался в служебное помещение банка в Екатеринбурге и начал размахивать оружием перед сотрудниками. Полицейским удалось задержать грабителя на месте преступления.

В одном из отделений банка «Промсвязьбанк», расположенном в Екатеринбурге на улице 8 марта, утро началось с попытки ограбления. В служебное помещение вместе с финансовыми работниками проник мужчина, и пока сотрудники готовились к открытию банка, грабитель натянул на глаза маску и потребовал деньги, угрожая пистолетом.

Полицейским удалось задержать налетчика на месте преступления. Сейчас задержанный находится под стражей, в полиции уже прокомментировали, что мужчина не является жителем Свердловской области, пишет «Наша газета».

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