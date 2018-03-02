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Новости Нижнего Тагила

Спасатели нашли пропавшего на перевале Дятлова жителя Екатеринбурга (ФОТО)

2 марта 2018, 14:45Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,перевал дятлова,поиски,спасатели,турист,охотник

Ранее сообщалось, что координаты пропавшего 3 недели назад путешественника были переданы местным охотником-манси в службу МЧС. 2 марта днем спасатели нашли туриста в 25 км от базы Ильича.

Утром 2 марта в МЧС сообщили, что информации o найденном туристе они не получали. Поисковые операции, в которых задействованы 15 человек и 8 единиц техники, продолжаются на земле и в воздухе.  

1 марта с воздуха была обследована территория в 150 кв. км — поселки Ушма и Вижай, русла рек Ауспия и Лозьва и сам перевал Дятлова. По земле спасатели прошли более 100 км, начиная от поселка Вижай и до базы Ильича.

Поиски пропавшего путешественника закончились успешно — в 25 км от базы Ильича турист из Екатеринбурга был найден спасательной группой, пишет «Е1.ru».

 

Екатеринбург,происшествие,перевал дятлова,поиски,спасатели,турист,охотник
Фото МЧС России
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