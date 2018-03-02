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Новости Нижнего Тагила

Зарезал друга, украл оружие и авто: тагильчанин обвиняется в 5 преступлениях за день

2 марта 2018, 16:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,проверка,суд,обвинение,убийство,преступление,угон,грабеж
39-летний тагильчанин обвиняется сразу в 5 преступлениях. По данным следствия, 25 июля 2017 года он убил человека, украл его телефоны и угнал автомобиль, а вечером похитил из гаража оружие и спрятал его.

В Нижнем Тагиле закончена работа по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревали сразу в 5 преступлениях, совершенных за один день. По версии следователей, 25 июля 2017 года в одной из квартир на ул. Юности обвиняемый зарезал 41-летнего собутыльника.

Затем он на глазах свидетелей похитил у погибшего 3 смартфона, забрал лежащие в комнате ключи от автомобиля и угнал его. Обвиняемый доехал до Салдинского тракта, где и бросил машину. В тот же день мужчина похитил из гаража на пр. Ленинградском самодельное огнестрельное оружие, а потом спрятал его.

Сейчас мужчину обвиняют в убийстве, грабеже, угоне, похищении оружия и его незаконном хранении. Материалы по делу ждут рассмотрения в суде, пишет Следственный комитет РФ по Свердловской области.

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