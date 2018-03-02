Житель Асбеста два года держал свою пожилую мать на цепи

В течение почти двух лет, с декабря 2015 года по ноябрь 2017 года, житель Асбеста 1954 года рождения удерживал на цепи свою пожилую мать 1932 года рождения.

Мужчина пристегнул пенсионерку к ручке двери при помощи металлической цепи. Так продолжалось почти два года, после чего он отпустил женщину. Затем мужчина дважды приковывал пенсионерку цепью: со 2 декабря 2017 года и по 10 февраля 2018 года, сделав перерыв «узнице» 30 декабря.





В отношении жителя Асбеста ведется расследование, в ходе которого он сообщил, что старался таким образом обезопасить мать от причинения вреда самой себе. Как пишет «ЕАН», за свои действия мужчина предстанет перед судом.