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Новости Нижнего Тагила

Житель Асбеста два года держал свою пожилую мать на цепи

2 марта 2018, 13:45Добавить новость
насилие,пенсионеры,происшествие,прокуратура,уголовное дело,Асбест,женщина,пенсионерка

В течение почти двух лет, с декабря 2015 года по ноябрь 2017 года, житель Асбеста 1954 года рождения удерживал на цепи свою пожилую мать 1932 года рождения.

Мужчина пристегнул пенсионерку к ручке двери при помощи металлической цепи. Так продолжалось почти два года, после чего он отпустил женщину. Затем мужчина дважды приковывал пенсионерку цепью: со 2 декабря 2017 года и по 10 февраля 2018 года, сделав перерыв «узнице» 30 декабря.

В отношении жителя Асбеста ведется расследование, в ходе которого он сообщил, что старался таким образом обезопасить мать от причинения вреда самой себе. Как пишет «ЕАН», за свои действия мужчина предстанет перед судом.

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