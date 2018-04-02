2 иномарки столкнулись на перекрестке в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Ford Focus и Toyota столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьской революции. В утренней аварии сильно пострадал автомобиль Ford Focus, автомобиль Toyota после аварии оказался на тротуаре.

Как сообщили очевидцы, ДТП случилось примерно в 9:30. 2 иномарки столкнулись прямо на перекрестке. Автомобиль Toyota вынесло на тротуар. У него смята правая сторона кузова.

Ford Focus имеет повреждения кузова спереди: разбит бампер, сколоты фары, отсутствует номерной знак. На проезжей части после аварии разбросаны осколки от разбитых транспортных средств.

По словам очевидцев, все участники аварии живы, ДТП обошлось без пострадавших.

Произошло ДТП Ford Focus и Toyota, оба водителя живы, с виду без травм, -- рассказал прохожий.

По сведениям от очевидцев, на место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД. Оперативный комментарий от них получить пока не удалось.