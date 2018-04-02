Дело Головко: нижнетагильский суд отправил одного из обвиняемых под домашний арест

2 апреля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила изменил меру пресечения обвиняемому в смерти Станислава Головко, сотруднику полиции Егору Ялунину. Его поместили под домашний арест.

Судебные заседания по уголовным делам двух других фигурантов дела - Анатолия Быкова и Дмитрия Панова - состоятся 3 и 5 апреля.

Всех трех сотрудников отдела полиции №17 задержали в конце октября 2017 года. Следствие предъявило им обвинение по двум статьям УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» и «Превышение должностных полномочий», сообщают «Все новости».

Напомним, что 42-летний Станислав Головко скончался после проведения трех дней в спецприемнике ОП №17. Его подозревали в краже. На теле Головко зафиксировано 26 ран от ударов тупым предметом и 9 сломанных ребер.