Мумия с пакетом на голове обнаружена квартиранткой в Санкт-Петербурге

В одной из квартир Санкт-Петербурга, куда некоторое время назад въехали временные жильцы, было найдено тело мужчины.

Труп находился в кладовке, он был завален вещами и залит строительной пеной. На голове у мумии был надет пакет. Сообщается, что на погибшем были штаны. Находку сделала женщина, проживающая в квартире с конца февраля.



Договор аренды гласил, что квартирантка обязана сделать ремонт. Во время работ и было обнаружено тело.



Выяснилось, что женщина снимает жилье через агента, который действует на основании доверенности пропавшего пожилого мужчины. Старик исчез около десяти лет назад, ему было 93 года. Правоохранители не исключают, что именно его тело было обнаружено в стенах квартиры, передает издание «Аргументы и факты. Санкт-Петербург».



Кроме того, в квартире зарегистрирован мужчина 55-ти лет. Он скончался около восьми месяцев назад, сообщили правоохранители.