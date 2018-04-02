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Новости Нижнего Тагила

Спасался от пожара: житель Екатеринбурга выпрыгнул с балкона горящей квартиры (ФОТО)

2 апреля 2018, 10:40Добавить новость
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31 марта в Екатеринбурге загорелась квартира на 2 этаже жилого дома на ВИЗе. Хозяин квартиры, спасаясь от огня, выпрыгнул через балкон. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 31 марта в Екатеринбурге случился пожар по адресу ул. Заводская, 18. Загорелась квартира на втором этаже. По словам очевидцев, хозяин квартиры выбежал на балкон в горящей куртке и начал звать на помощь.

Находясь в шоковом состоянии, молодой человек решил выпрыгнуть с балкона. Под окном растянули плед, на который он и упал. На место выехала машина скорой помощи, пострадавшему поставили капельницу и госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговый центр.

На место направились 3 машины спецтехники и 13 пожарных, из здания были эвакуированы 10 человек, 7 из них – дети. Открытое возгорание удалось быстро ликвидировать, сообщает E1.ru. По словам знакомых пострадавшего, виновником пожара стал сам хозяин квартиры: молодой человек уснул с тлеющей сигаретой, из-за чего загорелся диван.

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Фото: служба спасения «СОВА»

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