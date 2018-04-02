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Новости Нижнего Тагила

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на Балакинской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

2 апреля 2018, 01:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле вечером 1 апреля произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали люди. Участниками дорожного происшествия стали ВАЗ-2111 и Nissan Sunny.

Авария случилась на улице Балакинская примерно в 18:50 у дома №59. 26-летний водитель за рулём отечественного авто двигался в сторону улицы Перова, как вдруг он выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехала иномарка, за рулём которой находилась 38-летняя тагильчанка. Произошло столкновение.

В аварии пострадала женщина и её 7-летний пассажир. У ребёнка диагностировали ушиб мягких тканей лица, у автоледи был зафиксирован ушиб грудной клетки. Обоих пациентов уже отпустили домой, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД. Добавим, ребёнок находился в детском автокресле.

Очевидцы ДТП, которые остановились помочь, рассказали, что автоледи после аварии находилась без сознания: из машины её, нарушая правила оказания помощи, вытащили пассажиры ВАЗа. Тагильчане уверены, что водитель был в нетрезвом состоянии.

В ГИБДД сообщили, что у молодого человека за рулём ВАЗа не было права на управление авто.

 

 

 
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
 
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