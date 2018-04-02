Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на Балакинской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Авария случилась на улице Балакинская примерно в 18:50 у дома №59. 26-летний водитель за рулём отечественного авто двигался в сторону улицы Перова, как вдруг он выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехала иномарка, за рулём которой находилась 38-летняя тагильчанка. Произошло столкновение.



В аварии пострадала женщина и её 7-летний пассажир. У ребёнка диагностировали ушиб мягких тканей лица, у автоледи был зафиксирован ушиб грудной клетки. Обоих пациентов уже отпустили домой, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД. Добавим, ребёнок находился в детском автокресле.



Очевидцы ДТП, которые остановились помочь, рассказали, что автоледи после аварии находилась без сознания: из машины её, нарушая правила оказания помощи, вытащили пассажиры ВАЗа. Тагильчане уверены, что водитель был в нетрезвом состоянии.



В ГИБДД сообщили, что у молодого человека за рулём ВАЗа не было права на управление авто.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД