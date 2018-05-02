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Новости Нижнего Тагила

2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП под Первоуральском (ФОТО)

2 мая 2018, 09:05Добавить новость
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ДТП на подъездной к Первоуральску дороге унесло жизни 2 человек. Три человека получили ранения различной степени тяжести и находятся в госпитале. Сотрудники дорожной полиции устанавливают причины аварии.

1 мая на трассе под Первоуральском водитель автомобиля Ford Focus столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погибли 32-летняя водитель Hyundai и её 26-летний пассажир. Водитель автомобиля Ford и 2 пассажира другой иномарки были госпитализированы, сообщает E1.ruПо предварительной версии, Ford Focus ехал со скоростью 150 км/ч. Несмотря на наличие запрещающих обгон знаков, водитель выехал на встречную, спровоцировав тем самым ДТП.


Точную причину произошедшего и степень виновности каждого участника предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.


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Фото: E1.ru
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