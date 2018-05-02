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Новости Нижнего Тагила

4 природных пожара произошли в Свердловской области за последние сутки

2 мая 2018, 15:30Добавить новость
Свердловская область,лесные пожары,пожарные,МЧС,костры,отдыхающие
4 природных пожара на площади почти 30 гектаров произошли в Свердловской области за сутки. Все возгорания были ликвидированы сотрудниками лесоохраны в день обнаружения. Всего в области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 67,49 гектаров.

Сотрудники МЧС отмечают, что в 95 процентах случаев виновниками природных пожаров становятся люди, которые выезжают на природу.

Основные причины возгорания  это сжигание старой травы и мусора, непотушенные сигареты или спички, масляные тряпки, бутылки, которые преломляют солнечные лучи и вызывают возгорание, костры, оставленные без присмотра.

Спасатели просят граждан быть осторожными и внимательными с огнем при нахождении в лесу, при обнаружении лесного пожара звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101, пишет «Областная газета».

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