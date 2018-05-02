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Новости Нижнего Тагила

Общественник был избит лопатой у здания прокуратуры в Екатеринбурге (ВИДЕО)

2 мая 2018, 14:10Добавить новость
Екатеринбург,прокуратура,общественник,охранник,конфликт,избиение,лопата
1 мая рядом с прокуратурой Чкаловского района в Екатеринбурге был избит участник общественного движения «Экология городов» Андрей Прытков. По словам Прыткова, он приехал к зданию прокуратуры, чтобы проверить, поднят ли там государственный флаг в честь праздника. Когда мужчина припарковался с торца здания, то к нему подошел охранник и потребовал убрать машину.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого охранник схватил лопату и ударил Прыткова несколько раз по голове. Раненый общественник сумел добраться до отделения полиции, где написал заявление. 

Сейчас Прытков находится в больнице, врачам пришлось зашивать голову и лицо. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление от потерпевшего принято, и сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность второго участника конфликта.

В прокуратуре пояснили, что парковка, ставшая причиной конфликта, не имеет никакого отношения к ведомству, так как в здании находится несколько организаций, сообщает «URA.RU».

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