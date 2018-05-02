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Новости Нижнего Тагила

Три человека погибли в перевернувшейся иномарке под Нижним Тагилом (ФОТО)

2 мая 2018, 10:30Добавить новость
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В ночь на 2 мая водитель потерял управление иномаркой на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на крышу, водитель и две женщины-пассажира погибли на месте.

Минувшей ночью на 167-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов случилось смертельное ДТП. Мужчина за рулем иномарки совершал движение со стороны поселка Горноуральский. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством, и машина слетела с проезжей части.

В кювете автомобиль опрокинулся на крышу, его замяло от сильного удара. Три человека - водитель и две женщины-пассажира - скончались от несовместимых с жизнью травм.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 33-летний водитель иномарки проживал в поселке Горноуральский, в салоне сидели две женщины – 33 и 23 лет. Ни водитель, ни пассажиры перед аварией не были пристегнуты ремнями безопасности. Полную картину произошедшего сейчас устанавливают инспекторы, пишет отдел пропаганды ГИБДД.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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