Три человека погибли в перевернувшейся иномарке под Нижним Тагилом (ФОТО)

В ночь на 2 мая водитель потерял управление иномаркой на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на крышу, водитель и две женщины-пассажира погибли на месте.

Минувшей ночью на 167-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов случилось смертельное ДТП. Мужчина за рулем иномарки совершал движение со стороны поселка Горноуральский. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством, и машина слетела с проезжей части.





В кювете автомобиль опрокинулся на крышу, его замяло от сильного удара. Три человека - водитель и две женщины-пассажира - скончались от несовместимых с жизнью травм.





Сотрудники ГИБДД выяснили, что 33-летний водитель иномарки проживал в поселке Горноуральский, в салоне сидели две женщины – 33 и 23 лет. Ни водитель, ни пассажиры перед аварией не были пристегнуты ремнями безопасности. Полную картину произошедшего сейчас устанавливают инспекторы, пишет отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД