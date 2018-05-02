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Новости Нижнего Тагила

Труп мужчины был найден в пруду Дендропарка в Екатеринбурге

2 мая 2018, 12:00Добавить новость
Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,смерть,пруд,утонул
Утром 2 мая в пруду Дендропарка в Екатеринбурге был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Житель Екатеринбурга вместе с дочкой утром 2 мая гулял в Дендрарии на ул. Мира, когда увидел в пруду тело мужчины. По словам очевидцев, труп плавал лицом вниз, была видна только его спина и голова.

 

На место незамедлительно выехали полицейские, сейчас проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит выяснить, имела ли смерть криминальный характер или гибель мужчины наступила в результате несчастного случая, пишет JustMedia.

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