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Новости Нижнего Тагила

400 человек были эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)

3 марта 2018, 13:00Добавить новость
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В Екатеринбурге из торгового центра из-за пожара были эвакуированы 400 человек. Загорелся теплопункт, находящийся на цокольном этаже здания.

Вечером 2 марта произошел пожар в торговом центре «Кит» в столице Урала. Эвакуация посетителей началась после обнаружения задымления возле выхода одного из супермаркетов.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 19:00, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь. В общей сложности из ТЦ были эвакуированы около 400 посетителей и работников. Полностью ликвидировать огонь удалось в течение 40 минут.

Как пояснили в МЧС, загорелся теплопункт, из-за чего позже вспыхнули складские помещения на цокольном этаже торгового центра. Сейчас эксперты определяют причину случившегося, пишет E1.ru.

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Фото: E1.ru

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