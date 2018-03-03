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Новости Нижнего Тагила

Водитель машины омского ЧОП погиб в ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

3 марта 2018, 14:00Добавить новость
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2 марта иномарка с охранниками омского ЧОП на 48-м километре ЕКАД столкнулась с УАЗ «Патриот». Охранник за рулем иномарки погиб на месте, трое пассажиров в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии.

Утром 2 марта на 48-м километре кольцевой автодороги в Екатеринбурге случилось смертельное ДТП с участием машины омского ЧОП.

Представители ГИБДД рассказали, что «Рено Логан» с охранниками из Омска ехал в сторону Пермского тракта. По время обгона водитель не удостоверился в безопасности маневра и протаранил УАЗ «Патриот», который отбросило на ограждение.

Обе машины получили значительные повреждения, 41-летний водитель «Рено» в скором времени скончался от несовместимых с жизнью травм. Трое пассажиров машины находятся в больнице, состояние двоих из них тяжелое. Также пострадал водитель УАЗ «Патриот», пишет «Om1.ru».


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Фото: «Om1.ru»
 
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