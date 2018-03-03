Водитель машины омского ЧОП погиб в ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

2 марта иномарка с охранниками омского ЧОП на 48-м километре ЕКАД столкнулась с УАЗ «Патриот». Охранник за рулем иномарки погиб на месте, трое пассажиров в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии.

Утром 2 марта на 48-м километре кольцевой автодороги в Екатеринбурге случилось смертельное ДТП с участием машины омского ЧОП.



Представители ГИБДД рассказали, что «Рено Логан» с охранниками из Омска ехал в сторону Пермского тракта. По время обгона водитель не удостоверился в безопасности маневра и протаранил УАЗ «Патриот», который отбросило на ограждение.





Обе машины получили значительные повреждения, 41-летний водитель «Рено» в скором времени скончался от несовместимых с жизнью травм. Трое пассажиров машины находятся в больнице, состояние двоих из них тяжелое. Также пострадал водитель УАЗ «Патриот», пишет «Om1.ru».