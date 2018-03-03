Жительница Нижнего Тагила обвиняет экс-сотрудника ГИБДД в пьяном ДТП (ФОТО)

Вечером 2 марта в районе ГГМ в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля. Участница аварии утверждает, что пьяный экс-сотрудник ГИБДД за рулем легковушки протаранил ее машину.

Возле дома на ул. Тагилстроевская, 1 в Нижнем Тагиле 2 марта около 17:45 произошла авария. Столкнулись две легковушки, водителем одной из них был сотрудник ДПС. По словам автоледи за рулем второй машины, мужчина проехал через 2 пешеходных перехода, после чего врезался в ее легковушку.





Водитель пострадавшего авто утверждает, что мужчина был пьян, а за руль сел, чтобы отправиться в магазин за «добавкой». Виновник аварии ранее служил в ГИБДД, откуда был уволен, и сейчас является сотрудником полиции.





На место выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств. От медосвидетельствования, как утверждает участница аварии, сотрудник ДПС отказался. В полиции пояснили, что за разрешением ситуации лично следит начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Виновник ДТП, по его словам, будет уволен со службы.



