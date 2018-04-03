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Новости Нижнего Тагила

Глыба льда упала на коляску с грудным ребенком в Перми

3 апреля 2018, 18:20Добавить новость
Пермь,младенец,глыба,снег,очистка от снега,травма

Вечером 2 апреля в Перми глыба льда рухнула с крыши на коляску с 9-месячной девочкой.

Несчастный случай произошел на улице Маршала Рыбалко. Предположительно, лед упал на коляску с козырька балкона. Ребенок с травмой головы госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

 

Сейчас следователи изымают из офиса управляющей компании документы, регламентирующие обслуживание дома. Также устанавливаются лица, ответственные за очистку снега, сообщает «Уралинформбюро».

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