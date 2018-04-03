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Новости Нижнего Тагила

Кирпичная стена насмерть придавила мужчину в Серове (ФОТО)

3 апреля 2018, 17:05Добавить новость
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3 апреля в ходе ремонтных работ на складе в Серове на двух мужчин обрушилась кирпичная стена. Один скончался на месте, второй госпитализирован.

Следственное управление сообщает, что 3 апреля на складе на улице Кирова случилось чрезвычайное происшествие. Из-за обрушения кирпичной стены пострадали двое людей. Молодой человек 1997 года рождения умер на месте, второй пострадавший 1960 года рождения отправлен в больницу.

СКР намерен выяснить вид ремонтных работ, найти ответственного за безопасность и проанализировать документацию. Точную причину смерти погибшего и степень тяжести вреда, полученного вторым пострадавшим, установят эксперты.

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