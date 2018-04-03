Неизвестный ранил ножом жительницу Нижнего Тагила возле ДК им. Гагарина

Неизвестный напал с ножом на молодую женщину произошло на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. С ножевыми ранениями девушку увезли на скорой от ДК им. Гагарина. Полиция разыскивает подозреваемого.

Нападение на молодую жительницу Нижнего Тагила произошло на конечной остановке маршрутных такси возле ДК им. Гагарина на Тагилстрое. Девушка с ножевыми ранениями была госпитализирована в карете скорой помощи.



Очевидец рассказал, что молодая женщина лежала в луже крови. Сам момент нападения он не видел.





Лужа крови, толпа зевак тут образовались. Сейчас на месте работают две полицейские машины, -- поделился очевидец.

По сообщению очевидца происшествия, на месте работает бригада криминалистов.

Криминалисты работают на месте, ищут следы нападения и оружие, которым, собственно говоря, было совершено покушение, -- рассказал очевидец происшествия.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила сообщили, что около 13:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ударил на остановке женщину ножом.

Около 13:30 в дежурную часть по телефону 02 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ударил на остановке женщину ножом. Женщина 1985 года рождения. Для оказания медицинской помощи она была доставлена в больницу. Ведутся проверочные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, -- сообщили в УВД Нижнего Тагила.

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