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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский суд отправил второго обвиняемого по делу Головко под домашний арест

3 апреля 2018, 20:20Добавить новость
Вагонка,Нижний Тагил,Станислав Головко,сотрудники полиции,обвиняемые в убийстве,Дзержинский районный суд,домашний арест

3 апреля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила изменил второму обвиняемому в смерти Головко меру пресечения. Сотрудник отдела полиции № 17 Анатолий Быков отправился под домашний арест.

Ранее также под домашний арест был отправлен сотрудник ОП №17 Егор Ялунин. Заседание по избранию меры для третьего обвиняемого Дмитрия Панова состоится 5 апреля.

 

Всех трех сотрудников отдела полиции №17 задержали в конце октября 2017 года. Следствие предъявило им обвинение по двум статьям УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» и «Превышение должностных полномочий», сообщают «Все новости».

 

 42-летний Станислав Головко скончался после проведения трех дней в спецприемнике ОП №17. Его подозревали в краже. На теле Головко зафиксировано 26 ран от ударов тупым предметом и 9 сломанных ребер.

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