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Новости Нижнего Тагила

Промышлявшая кражами из квартир и машин преступная группа задержана в Екатеринбурге

3 апреля 2018, 06:35Добавить новость
город,Екатеринбург,кража,криминал,легковые авто,мошенничество,полиция,Свердловская область,транспорт,преступная группировка,Челябинская область
Правоохранительные органы столицы Свердловской области провели спецоперацию по задержанию членов преступной группы, которую подозревают в совершении краж из квартир и машин. Преступники действовали на территории Свердловской и Челябинской областей, среди их жертв есть также судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Преступная группировка состоит из 4 участников, часть из которых ранее была судима. Двое из предполагаемых преступников являются гражданами Грузии и находятся на территории РФ незаконно. Местом действия преступников стали Свердловская и Челябинская область.

По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, группа промышляла кражами из квартир и автомобилей. Среди обнаруженных в ходе обыска в квартирах подозреваемых вещей встречаются ордена и медали, кортик, банковские карты. Из транспортных средств правоохранители обнаружили две иномарки - BMW X5 и Volvo XC90.

В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, -- сообщил журналистам полковник Горелых.

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