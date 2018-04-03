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Новости Нижнего Тагила

Рабочего колесобандажного цеха ЕВРАЗ НТМК намотало на вал на производстве

3 апреля 2018, 17:45Добавить новость
Евраз,Нижний Тагил,НТМК,происшествие,колесобандажный цех,травма,конвейер,ЧП,Роман Абрамович

Рабочий ЕВРАЗ НТМК получил травмы после того, как его намотало на механизм вала в колесобандажном цехе предприятия. По официальной информации, на металлургическом комбинате ЕВРАЗа Романа Абрамовича сотрудник отделался травмой плеча. 

Рабочий ЕВРАЗ НТМК травмировался в рабочее время в колесобандажном цехе. На предприятии известны данные из официальной рассылки, по которым рабочий в момент трагедии убирал стружку на конвейере, и у него пострадало плечо.

  

Однако, по сообщению этих же источников, свидетели ЧП поясняют следующее: рабочего намотало на вал при вращении колес во время снятия замеров.

 

Он замерял колеса старым прибором, в это время колеса вращались. Его замотало на вал и если бы рядом не услышали крик и не остановили, его намотало бы всего целиком и порвало, -- поделился собеседник редакции.

 

Редакция TagilCity.ru запросила информацию по произошедшему в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК. Комментарий по травме получить пока не удалось.  

Напомним, 11 марта один из рабочих был госпитализирован с травмой глаз в больницу Екатеринбурга, а месяцем ранее сотруднику оторвало ступню во время рабочей смены.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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