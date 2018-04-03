Рабочий УЗМК Нижнего Тагила ослеп из-за взрыва противогазного патрона (ВИДЕО)

Рабочий УЗМК Сергей Турыгин потерял зрение из-за травмы, полученной в результате взрыва лежащего рядом с комнатой отдыха патрона для противогаза.

Происшествие случилось в начале февраля 2018 года.





По словам Сергея, руководство УЗМК Нижнего Тагила предложило рабочему, получившему травму и потерявшему зрение, деньги за то, чтобы он заявил о том, что травму мужчина получил вне завода. Пока все операции и поездки в Екатеринбург оплачивает семья Сергея.





Однако на заводе сообщили, что факт получения травмы они не отрицают, но пока не рассматривают ее как производственную, сообщает Тагил-ТВ.



22 марта рабочий погиб при обрушении старого цеха на УГМК в Ревде.







Видео: «Тагил-ТВ»