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Новости Нижнего Тагила

Рабочий УЗМК Нижнего Тагила ослеп из-за взрыва противогазного патрона (ВИДЕО)

3 апреля 2018, 09:40Добавить новость
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Рабочий УЗМК Сергей Турыгин потерял зрение из-за травмы, полученной в результате взрыва лежащего рядом с комнатой отдыха патрона для противогаза.

Происшествие случилось в начале февраля 2018 года.

По словам Сергея, руководство УЗМК Нижнего Тагила предложило рабочему, получившему травму и потерявшему зрение, деньги за то, чтобы он заявил о том, что травму мужчина получил вне завода. Пока все операции и поездки в Екатеринбург оплачивает семья Сергея.

Однако на заводе сообщили, что факт получения травмы они не отрицают, но пока не рассматривают ее как производственную, сообщает Тагил-ТВ.

22 марта рабочий погиб при обрушении старого цеха на УГМК в Ревде.


Видео: «Тагил-ТВ»
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