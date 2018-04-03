-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
утро: -8
день: 0
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.29 + 0.03
EUR 70.60 + 0.04
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане Еревана

3 апреля 2018, 00:30Добавить новость
полиция,помощь,происшествие,Россия,травма,взрыв,ереван,Армения,ресторан
Вечером в понедельник, 2 апреля, в одном из местных общепитов в центре Еревана произошёл взрыв, в результате чего пострадали граждане Армении, России, а также Ирана.

ЧП зафиксировано в 20:44 по местному времени, сообщили в МЧС Армении.

Предварительно известно, что взорвался баллон с газом. На месте вели работы спасатели, оперативники и медики. В числе пострадавших – девять человек.

Среди раненых при взрыве есть россияне, сообщили в российском посольстве. У людей зафиксированы травмы легкой и средней тяжести, передаёт издание «Газета.ру».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Ребёнок и четверо взрослых погибли в крупном пожаре в ТЦ Кемерово (ВИДЕО)
25 марта, 23:30
0 2
Семья из поселка Мостовское осталась без жилья после взрыва газового баллона (ФОТО)
26 февраля, 15:40
0 3
24-летний отец из Якутии выбросил 10-месячного сына со второго этажа
29 января, 08:30
0 9

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Подписаться на новости