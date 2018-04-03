Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане Еревана

Вечером в понедельник, 2 апреля, в одном из местных общепитов в центре Еревана произошёл взрыв, в результате чего пострадали граждане Армении, России, а также Ирана.
ЧП зафиксировано в 20:44 по местному времени, сообщили в МЧС Армении.
Предварительно известно, что взорвался баллон с газом. На месте вели работы спасатели, оперативники и медики. В числе пострадавших – девять человек.
Среди раненых при взрыве есть россияне, сообщили в российском посольстве. У людей зафиксированы травмы легкой и средней тяжести, передаёт издание «Газета.ру».