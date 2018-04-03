Житель Ачита осужден на 100 тысяч рублей за мошенничество с зубопротезированием

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего зубного техника ГБУЗ Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» Ниязхана Набиева. Он признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Установлено, что с июля 2016 по июнь 2017 года Ниязхан Набиев собственноручно заполнил документы на оказание бесплатных зубопротезных услуг для 27-и пациентов. Мужчина внес ложные сведения о выполнении работ и понесенных расходах по изготовлению зубных протезов.

После чего Ниязхан Набиев предоставил заполненные им документы, содержащие ложные сведения в планово-экономический отдел Ачитской центральной районной больницы. На основании этих документов мужчина получил свыше 30 тысяч рублей в качестве заработной платы за оказание услуг по льготному зубопротезированию.

За мошенничество суд приговорил Ниязхана Набиева к штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.