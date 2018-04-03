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Новости Нижнего Тагила

Житель Лесного обвиняется в мошенничестве с мебелью на сумму более 2 млн рублей

3 апреля 2018, 19:00Добавить новость
деньги,мошенничество,Лесной,фиктивные договоры,мошенник,облпрокуратура

Прокуратура города Лесного направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя  1979 года рождения, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в период с января по апрель 2017 года заключил с жителями города Лесной семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники.

От покупателей мужчина получил более 2-х млн рублей. Однако по истечению указанных в договоре сроков мебель покупателям он не поставил, а полученные деньги присвоил себе.

 

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет за мошенничество.

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