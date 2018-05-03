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Новости Нижнего Тагила

37-летняя екатеринбурженка погибла по время сплава на «Оленьих ручьях»

3 мая 2018, 07:30Добавить новость
город,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,туризм,сплав,Оленьи ручьи
30 апреля во время сплава на «Оленьих ручьях» погибла 37-летняя екатеринбурженка. Туристку звали Вера, и она путешествовала в компании сплавщиков.

30 апреля в 14:30 об обнаружении трупа в реке Серга близ деревни Аракаево сообщил рыбак. Данное место находилось в 40 километрах от остановки группы туристов в «Оленьих ручьях». Предположительно, сильное течение отнесло труп за ночь.

На теле нет признаков насильственной смерти. Причина гибели будет известна на днях после судмедэкспертизы.

На место прибыли сыщики территориального ОВД во главе с подполковником Наговициным. Также был представитель МВД из регионального СК РФ – Алексей Катаев, сообщил полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы МВД по региону.

В ночь на 30 апреля в полицию поступило сообщение о пропавшей туристке. В поисках участвовали сотрудники полиции, парка «Оленьи ручьи» и спасатели.

Сообщается, что в том месте, где остановились туристы помимо живописных пейзажей, есть опасные обрывы, передаёт E1.ru.

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