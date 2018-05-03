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Новости Нижнего Тагила

4-летняя девочка и двое взрослых получили травмы в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

3 мая 2018, 09:05Добавить новость
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ДТП с тремя пострадавшими произошло под Нижним Тагилом 2 мая в 17.40.

ДТП  произошло 2 мая на 171 км трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Установлено, что водитель автомобиля «Крайслер», совершая движение в сторону Екатеринбурга, столкнулся с автомобилем «Митсубиси Лансер», который ехал в попутном направлении.

Как сообщает ГИБДД, травмы в аварии получили три человека, среди них – ребенок.

Так, 4-летняя девочка, которая ехала в детском кресле в «Митсубиси», получила травму головы. У нее диагностировано сотрясение мозга, после осмотра она отпущена домой.

Аналогичную травму получил водитель этого же авто. Он тоже отпущен домой.

Пассажирка «Крайслера» также осмотрена медиками и отпущена домой с диагнозом – ушиб грудной клетки.

Напомним, что это не первое ДТП, случившееся в минувшие выходные. Так, три человека погибли под Нижним Тагилом в перевернувшейся иномарке.


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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

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