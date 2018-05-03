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Новости Нижнего Тагила

Дети тушили пожар после отъезда МЧС в Первоуральске

3 мая 2018, 12:35Добавить новость
пожар,пожарные,экология,Первоуральск,МЧС,огонь,дети

В Первоуральске в минувшие праздничные выходные загорелась сухая трава. Тушить пожар пришлось детям.

В Первоуральске накануне произошло воспламенение сухой травы. На место пожара прибыл сотрудник МЧС.

Однако, как сообщает местная жительница в группе в соцсетях, огнеборец не до конца потушил огонь. Далее выполнять работу сотрудников МЧС пришлось детям.

Как пишет ZNAK, дети тушили огонь подручными средствами – ветками, водой, бумагой. С возгоранием удалось справиться.

Сообщается, что в результате мероприятий по ликвидации природного возгорания никто не пострадал.

Мнения местных жителей по поводу инцидента разделились. Одни обвинили сотрудника МЧС в непрофессионализме. Другие предположили, что траву могли поджечь сами дети, поэтому и принялись ее тушить.

Напомним, что в выходные только за одни сутки было зафиксировано четыре природных пожара.

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