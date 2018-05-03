-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
день: +9
вечер: +12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.00 - 0.73
EUR 75.21 - 0.55
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Драка на лопатах произошла в одном из кооперативов Заречного

3 мая 2018, 08:30Добавить новость
город,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,Заречный,драка,ссора,лопата
В Заречном в кооперативе «Лодочная удача» конфликт между соседями закончился дракой на лопатах. Участники инцидента были вынуждены обратиться не только в полицию, но и к медикам.

Согласно информации полиции Заречного, компания молодых людей дралась с местными жителями коператива. На месте инцидента фельдшер скорой помощи осмотрел женщину. Пострадавшая сообщила, что её муж с травмами попал в больницу.

Другая сторона также была вынуждена обратиться к врачам. У 37-летнего мужчины зафиксирован перелом ключицы, а у 25-летнего местного жителя – травма головы и ушибы лица.

Отец одного из пострадавших рассказал полиции, что инициаторами конфликта была семейная пара. Молодого человека ударили штыковой лопатой по затылку. Другая сторона конфликта обвиняет в произошедшем мужчин. По словам супругов, от мужчин в их адрес раздавались угрозы, а затем они перешли к избиению лопатой.

В полицию уже поступили заявления от обеих сторон инцидента. Возбуждена проверка, передаёт Ura.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

15 нарушений на дорогах Нижнего Тагила выявлено за 2 часа проверки (ФОТО)
11 апреля, 07:30
0 3
Поджог стал причиной пожара в доме барда Новикова в «Бухте Квинс» в Екатеринбурге
27 марта, 10:00
0 5
Охранник и посетители магазина в Екатеринбурге подрались из-за пакета чипсов
11 февраля, 14:20
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Подписаться на новости