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Новости Нижнего Тагила

Двухлетняя девочка утонула в реке Исток в Екатеринбурге

3 мая 2018, 17:05Добавить новость
вода,дети,Екатеринбург,МЧС,происшествие,ребенок,смерть,коллективный сад,утонул ребенок,река Исеть,река Исток

3 мая в коллективном саду «Авиатор» под Екатеринбургом в реке Исток (приток Исети) утонула двухлетняя девочка.

Родители ребенка обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга с сообщением о пропаже дочери, передает пресс-служба областного управления МЧС. Спасатели обнаружили ребенка в реке Исток, находящейся неподалеку от садового комплекса. К тому моменту, как ее нашли, девочка уже умерла.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Родителям девочки оказывается психологическая помощь, сообщает E1. Спасатели просят уральцев не забывать о правилах безопасности и особенно внимательно следить за детьми возле водоемов.

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