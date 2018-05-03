Двухлетняя девочка утонула в реке Исток в Екатеринбурге

3 мая в коллективном саду «Авиатор» под Екатеринбургом в реке Исток (приток Исети) утонула двухлетняя девочка.

Родители ребенка обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга с сообщением о пропаже дочери, передает пресс-служба областного управления МЧС. Спасатели обнаружили ребенка в реке Исток, находящейся неподалеку от садового комплекса. К тому моменту, как ее нашли, девочка уже умерла.





Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Родителям девочки оказывается психологическая помощь, сообщает E1. Спасатели просят уральцев не забывать о правилах безопасности и особенно внимательно следить за детьми возле водоемов.