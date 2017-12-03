120 домов остались без тепла в поселке Пионерский

Ночью отопление было вновь подключено, однако днем квартиры снова стали остывать.



Причина проблем с отоплением и горячей водой у жителей поселка связана с аварией магистрального трубопровода. Чтобы устранить неполадки, теплосетевая компания вынуждена была отключить горячую воду у 120 домов.



На данный момент аварийная бригада пытается устранить неполадки с прорывом трубы, а бригада МЧС проводит обход домов с инструктажем о том, как предотвратить быстрое остывание помещения, сообщает «Етв».

