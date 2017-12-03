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Новости Нижнего Тагила

120 домов остались без тепла в поселке Пионерский

3 декабря 2017, 13:00Добавить новость
авария,Свердловская область,поселок,отопление,теплосети,горячая вода,трубопровод
1 декабря в поселке Пионерский отключили горячую воду и отопление.

Ночью отопление было вновь подключено, однако днем квартиры снова стали остывать.

Причина проблем с отоплением и горячей водой у жителей поселка связана с аварией магистрального трубопровода. Чтобы устранить неполадки, теплосетевая компания вынуждена была отключить горячую воду у 120 домов.

На данный момент аварийная бригада пытается устранить неполадки с прорывом трубы, а бригада МЧС проводит обход домов с инструктажем о том, как предотвратить быстрое остывание помещения, сообщает «Етв».

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