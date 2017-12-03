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Новости Нижнего Тагила

Мужчина украл продукты из магазина в Нижнем Тагиле

3 декабря 2017, 14:00Добавить новость
Вагонка,кража,криминал,Нижний Тагил,полиция,продукты,происшествие,уголовное дело,грабеж

В Дзержинском районе совершен грабеж из продуктового магазина на проспекте Вагоностроителей.

По информации ГУ МВД по Свердловской области, вечером 2 декабря в Нижнем Тагиле неизвестный взял продукты в магазине и не заплатил. Грабеж на сумму 453 рубля был совершен в присутствии продавца магазина. Продавец незамедлительно вызвала полицию.

По приметам наряд ППС задержал неработающего мужчину 1986 года рождения, в отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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