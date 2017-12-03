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Новости Нижнего Тагила

Пешеход пострадал в ДТП на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 декабря 2017, 09:05Добавить новость
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Водитель из Екатеринбурга совершил наезд на тагильского пешехода. ДТП произошло на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле.

Вечером 1 декабря на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле автомобиль «Опель Астра», за рулём которого находился 40-летний водитель из Екатеринбурга, совершил наезд на 24-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил перелом голени правой ноги и был госпитализирован, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Инспектора ДПС выясняют все подробности аварии.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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