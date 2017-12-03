Пешеход пострадал в ДТП на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 1 декабря на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле автомобиль «Опель Астра», за рулём которого находился 40-летний водитель из Екатеринбурга, совершил наезд на 24-летнего пешехода.



В результате ДТП пешеход получил перелом голени правой ноги и был госпитализирован, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Инспектора ДПС выясняют все подробности аварии.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила