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Новости Нижнего Тагила

Потолок рухнул в одном из домов Алапаевска после капитального ремонта (ФОТО)

3 декабря 2017, 09:35Добавить новость
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В жилом доме Алапаевска после завершения капитального ремонта рухнул потолок. Хозяину квартиры чудом удалось спастись из-под завала.

В 2016 году в доме по улице Говырина в Алапаевске произошёл капремонт. В 2017 году жители стали замечать, что на стенах и потолке начали появляться трещины.

Обрушение произошло  в первых числах декабря. Балки перекрытия обрушились, и потолок в одной из квартир рухнул. Хозяину чудом удалось спастись из-под завалов. В других квартирах ситуация продолжает ухудшаться, трещины становятся всё больше, сообщает «Наша газета».

Глава Алапаевска пояснил, что причина по которой рухнул потолок, связана с протекающей крышей. Подрядная организация не смогла обеспечить высушивание место протекания и потому в нём произошло обрушение.

В сообществах Алапаевска в социальных сетях, где появились фотографии рухнувшего потолка, жители дома написали, что обратились к журналистам местного телевидения. Руководство города пообещало провести экстренное совещание по вопросу безопасности жильцов дома.


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Фото: «Наша газета»
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