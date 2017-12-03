Потолок рухнул в одном из домов Алапаевска после капитального ремонта (ФОТО)

В 2016 году в доме по улице Говырина в Алапаевске произошёл капремонт. В 2017 году жители стали замечать, что на стенах и потолке начали появляться трещины.



Обрушение произошло в первых числах декабря. Балки перекрытия обрушились, и потолок в одной из квартир рухнул. Хозяину чудом удалось спастись из-под завалов. В других квартирах ситуация продолжает ухудшаться, трещины становятся всё больше, сообщает «Наша газета».



Глава Алапаевска пояснил, что причина по которой рухнул потолок, связана с протекающей крышей. Подрядная организация не смогла обеспечить высушивание место протекания и потому в нём произошло обрушение.



В сообществах Алапаевска в социальных сетях, где появились фотографии рухнувшего потолка, жители дома написали, что обратились к журналистам местного телевидения. Руководство города пообещало провести экстренное совещание по вопросу безопасности жильцов дома.

Фото: «Наша газета»