Водитель сбил насмерть пешехода в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Утром 3 декабря на Южном подъезде к Нижнему Тагилу водитель «Рено Логана» наехал на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший в ДТП пешеход 75 лет получил ушиб ноги, ему оказали первую медицинскую помощь, после чего он смог отправиться домой. Другая пострадавшая, 57-летняя жительница Нижнего Тагила, скончалась на месте происшествия от полученных травм.



Автомобиль водителя с 36-летним стажем управления транспортом технически поврежден.



По данному ДТП проводится проверка, сообщает Отделение пропаганды ОГИБДД.





Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД

