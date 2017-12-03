Водитель сбил насмерть пешехода в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Утром 3 декабря на Южном подъезде к Нижнему Тагилу водитель «Рено Логана» наехал на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший в ДТП пешеход 75 лет получил ушиб ноги, ему оказали первую медицинскую помощь, после чего он смог отправиться домой. Другая пострадавшая, 57-летняя жительница Нижнего Тагила, скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Автомобиль водителя с 36-летним стажем управления транспортом технически поврежден.
По данному ДТП проводится проверка, сообщает Отделение пропаганды ОГИБДД.
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД