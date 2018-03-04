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Новости Нижнего Тагила

Банковский кассир из Туринска подозревается в хищении 11 млн рублей

4 марта 2018, 13:15Добавить новость
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Полиция Екатеринбурга разыскивает кассира туринского банка, которая, по информации следователей, похитила 11 млн рублей и скрылась из родного города.

В конце февраля в одном из банков Туринска после ревизии обнаружилась недостача 11 млн рублей.

1 марта стало известно о том, что кассир, которая проработала в организации 40 лет, купила билет на автобус из Туринска в Екатеринбург. Полиция связала эти события и объявила женщину в розыск.


Как сообщает Znak.com, на женщине были надеты синяя удлиненная куртка, тёмные брюки, чёрные ботинки и тёмно-синяя вязаная шапка. Возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.

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