Ученик начальной школы в ХМАО ударил ножом девочку в область живота

3 марта в первой половине дня в одном из дворов жилого дома в городе Советский, расположенного в ХМАО, произошла ссора между мальчиком и девочкой. Ученик начальной школы достал нож и нанёс 13-летней девочке удар в область живота.



Как сообщают «Известия», на данный момент пострадавшая находится в больнице, её жизни ничего не угрожает. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование инцидента находится под личным контролем председателя Следственного комитета России.