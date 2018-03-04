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Новости Нижнего Тагила

Ученик начальной школы в ХМАО ударил ножом девочку в область живота

4 марта 2018, 16:15Добавить новость
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Конфликт между 13-летней девочкой и учащимся начальной школы закончился поножовщиной. Мальчик достал нож и нанёс девочке удар в область живота.

3 марта в первой половине дня в одном из дворов жилого дома в городе Советский, расположенного в ХМАО, произошла ссора между мальчиком и девочкой. Ученик начальной школы достал нож и нанёс 13-летней девочке удар в область живота.

Как сообщают «Известия», на данный момент пострадавшая находится в больнице, её жизни ничего не угрожает. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование инцидента находится под личным контролем председателя Следственного комитета России.

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