-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
утро: -12
день: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.43
EUR 0.00 - 68.88
Новости Нижнего Тагила

Жительница Снежинска убила своего новорождённого сына

4 марта 2018, 15:15Добавить новость
больница,насилие,ребенок,убийство,уголовное дело,младенец,Челябинская область,многодетная мать
Многодетная мать из Снежинска призналась в том, что задушила новорождённого сына. Изначально женщина заявила врачам о том, что ребёнок родился мёртвым.

14 января у жительницы Снежинска произошли сложные домашние роды. После этого женщина пришла в больницу, где рассказала врачам о том, что у неё родился мёртвый ребёнок.

Проведённая экспертиза показала, что ребёнок скончался от удушья. Тогда многодетная мать признала, что задушила новорождённого младенца, так как не хотела ещё детей.

Как сообщает «Наша газета», против женщины возбудили уголовное дело. Свою вину она полностью признала.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Жительница Магнитогорска убила своего сына и покончила с собой
21 февраля, 11:00
0 10
Причина смерти обезглавленного в Серове младенца осталась невыясненной
29 декабря 2017, 15:40
0 5
Мучившая приемную дочь свердловчанка признана невменяемой
12 декабря 2017, 11:00
0 8

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 534
Сейчас на сайте 1165 гостей и 1 пользователь
Подписаться на новости