Жительница Снежинска убила своего новорождённого сына

14 января у жительницы Снежинска произошли сложные домашние роды. После этого женщина пришла в больницу, где рассказала врачам о том, что у неё родился мёртвый ребёнок.



Проведённая экспертиза показала, что ребёнок скончался от удушья. Тогда многодетная мать признала, что задушила новорождённого младенца, так как не хотела ещё детей.



Как сообщает «Наша газета», против женщины возбудили уголовное дело. Свою вину она полностью признала.