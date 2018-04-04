5-летняя девочка пострадала от нападения собаки в Екатеринбурге

Утром 3 апреля возле одного из домов по улице Куйбышева в Екатеринбурге на 5-летнюю девочку совершила нападение собака, сорвавшаяся с поводка. Пострадавшую доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили домой.



Следователи установили, что утром с собакой гуляла девушка, которая не смогла удержать животное. Все участники инцидента опрашиваются для установления полноты картины произошедшего.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, по итогам разбирательства будет вынесено соответствующее процессуальное решение.