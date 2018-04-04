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Новости Нижнего Тагила

5-летняя девочка пострадала от нападения собаки в Екатеринбурге

4 апреля 2018, 22:10Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,здоровье,проверка,прокуратура,Свердловская область,нападение,собака
Девочка 2013 года рождения, проживающая в Екатеринбурге, была госпитализирована после нападения собаки, которая сорвалась с поводка. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой, а дело о нападении передано под контроль следователей.

Утром 3 апреля возле одного из домов по улице Куйбышева в Екатеринбурге на 5-летнюю девочку совершила нападение собака, сорвавшаяся с поводка. Пострадавшую доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили домой.

Следователи установили, что утром с собакой гуляла девушка, которая не смогла удержать животное. Все участники инцидента опрашиваются для установления полноты картины произошедшего.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, по итогам разбирательства будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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