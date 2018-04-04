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Автомобильный Нижний Тагил

Фура протаранила 4 легковушки на трассе Тюмень-Екатеринбург (ВИДЕО)

4 апреля 2018, 14:05Добавить новость
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Утром 4 апреля большегруз врезался в ограждение, повредив 4 легковых автомобиля на 23-м км трассы Тюмень-Екатеринбург.

Пытаясь затормозить, он врезался в дорожное ограждение, при этом повредив 4 машины. Предварительной причиной ДТП назван отказ тормозов у большегруза. 

Жертв нет, сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Движение на данном участке дороги затруднено, сообщает Znak.

11 марта легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.


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Фото: Е.1 и УГИБДД по Свердловской области


Видео: Е.1

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