Фура протаранила 4 легковушки на трассе Тюмень-Екатеринбург (ВИДЕО)

Утром 4 апреля большегруз врезался в ограждение, повредив 4 легковых автомобиля на 23-м км трассы Тюмень-Екатеринбург.

Пытаясь затормозить, он врезался в дорожное ограждение, при этом повредив 4 машины. Предварительной причиной ДТП назван отказ тормозов у большегруза.





Жертв нет, сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Движение на данном участке дороги затруднено, сообщает Znak.



11 марта легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.







Фото: Е.1 и УГИБДД по Свердловской области





