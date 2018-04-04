Напавший с ножом на жительницу Нижнего Тагила оказался ее бывшим сожителем

Злоумышленник, напавший с ножом на молодую женщину у ДК им. Гагарина в Нижнем Тагиле, является ее сожителем. Подробностями происшествия поделились очевидцы, которые были на остановке 3 апреля в момент нападения.

Тагильчане, на глазах которых произошло нападение на молодую женщину возле ДК им. Гагарина, рассказали редакции TagilCity.ru, что она знала злоумышленника. Очевидцы пояснили, что жертва нападения пряталась от него за людей на остановке.

Все произошло на моих глазах. Я подошла к остановке, там стояли мужчина с женщиной. Рядом молодая женщина с ними стояла, она была напугана и все время говорила: «Он опять где- то здесь ходит». Она пряталась за женщину в возрасте. А потом она сказала: «Вон он опять идет, опять идет». Буквально через минуту подлетел мужчина, весь взъерошенный и уверял, что хочет просто поговорить. Женщина пряталась за стоявших рядом людей, -- рассказала очевидец.

Собеседники редакции сообщили, что само нападение произошло внезапно. К группе людей, за которых пыталась спрятаться жертва, подошел мужчина и достал из кармана кухонный нож. Он сбил с ног молодую женщину и нанес ей несколько ударов ножом в живот.

Нападавший откинул мужчину, за которого девушка пряталась, в сторону, достал обычный кухонный нож из кармана, накинулся на нее, сбил с ног и нанес несколько ударов ножом в живот. Потом он прыгнул в машину и уехал, -- поделилась подробностями нападения тагильчанка.

Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. По их словам, пострадавшая женщина лежала в луже крови и уже начала терять сознание. Из ее слов очевидцам стало понятно, что напавший сожитель преследовал ее ранее.