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Новости Нижнего Тагила

Режевчанка осуждена за мошенничество на 3 года

4 апреля 2018, 23:45Добавить новость
деньги,закон,мошенничество,нарушение,строительство,суд,уголовное дело
После неудачной льготной покупки земельного участка, обвиняемая на 3 года отправилась в колонию общего режима.

Режевчанка Ирина Сохарева в ноябре 2008 года и в марте 2009 года через торги арендовала три участка земли в городе Реже с платой за аренду общей суммой почти 200 тысяч рублей в год. Целью было индивидуальное строительство жилья.

Собственники незавершенного строительства по закону могут по льготе приобрести арендуемые участки земли. Обвиняемая, пользуясь этим законом, предъявила поддельные кадастровые паспорта, так получив свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость, которой фактически не существовало.

Вся эта мошенническая схема позволила выкупить землю за 8,2 тысячи рублей вместо фактической стоимости - свыше 1 миллиона рублей.

Ирине Сохаревой судом назначено наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении общего режима на 3 года и штрафа в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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