Режевчанка осуждена за мошенничество на 3 года

Режевчанка Ирина Сохарева в ноябре 2008 года и в марте 2009 года через торги арендовала три участка земли в городе Реже с платой за аренду общей суммой почти 200 тысяч рублей в год. Целью было индивидуальное строительство жилья.



Собственники незавершенного строительства по закону могут по льготе приобрести арендуемые участки земли. Обвиняемая, пользуясь этим законом, предъявила поддельные кадастровые паспорта, так получив свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость, которой фактически не существовало.



Вся эта мошенническая схема позволила выкупить землю за 8,2 тысячи рублей вместо фактической стоимости - свыше 1 миллиона рублей.



Ирине Сохаревой судом назначено наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении общего режима на 3 года и штрафа в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.